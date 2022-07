I granata saranno in campo a Waidring

Continua il ritiro estivo del Torino di Juric in Austria. La squadra granata si allenerà a Waidring, destinazione in cui rimarrà fino a fine mese per la seconda parte di ritiro. Mercoledì 27 luglio ci sarà il quarto test stagionale contro l'Apollon. Intanto, i granata si alleneranno oggi su doppia sessione.