Torino, la giornata: ripresa degli allenamenti in vista dell’Atalanta

Archiviata la prima a San Siro, in casa granata è già tempo di pensare all'Atalanta. Ieri, lunedì 19 agosto, i granata hanno usufruito di un giorno di riposo dopo il pari contro il Milan. Oggi, martedì 19 agosto, Paolo Vanoli dirigerà invece al Filadelfia la prima seduta in preparazione di Torino-Atalanta. Il gruppo inizierà quindi a impostare il lavoro della settimana per presentarsi al meglio alla sfida con la Dea, in programma domenica 25 agosto alle ore 18.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Sarà la prima gara casalinga della stagione in Serie A per Vanoli.