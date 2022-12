Torino, la giornata: seduta d’allenamento in programma per i granata

Continuano gli allenamenti del Torino. Lunedì Ivan Juric ha ripreso in mano il gruppo, dirigendo sessioni tecniche con chi è rimasto escluso dagli impegni con le Nazionali e aggregando qualche giovane della Primavera. Le ultime sedute sono state l'occasione per fare il punto sugli infortunati, che fin qui hanno proseguito con programmi differenziati: solo terapie per Ola Aina, differenziato per Perr Schuurs e personalizzato per Pietro Pellegri. Nella giornata odierna, giovedì 1 dicembre, i granata si sottoporranno a una seduta d'allenamento. Si avvicina anche la partenza per il ritiro in Spagna (QUI i dettagli).