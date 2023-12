Torino, la giornata: sessione di allenamento per i granata

I granata tornano in campo al Fila per preparare la gara con la Fiorentina

Oggi, mercoledì 27 dicembre, il Torino di Juric scenderà in campo al Filadelfia per una sessione di allenamento. I granata hanno terminato il loro periodo di feste natalizie e si preparano per sfidare la Fiorentina, gara in programma per questo venerdì alle 18:30.