Torino, la lista dei 25 a oggi: tre posti ancora a disposizione

Il calciomercato estivo ha ufficialmente preso il via, ogni squadra è al lavoro per definire quella che sarà la lista dei 25 giocatori da presentare nel prossimo campionato di Serie A. La compilazione della rosa deve avvenire secondo una serie di parametri ben definiti a cui ogni team deve attenersi. Nello specifico è obbligatoria la presenza di 8 giocatori formati calcisticamente in Italia (ovvero tesserati per 3 stagioni complete tra i 15 e i 21 anni da un club italiano); almeno 4 di questi 8 devono essere formati dal club che li inserisce in lista (tesserati a titolo definitivo per 3 stagioni complete o 1080 giorni in un club tra i 15 e i 21 anni, anche con prestiti ad altre società). Nessun limite riguarda invece gli Under 22 , ovvero coloro nati dal 1 gennaio 2002 in avanti. La lista completa andrà presentata a fine sessione e non sarà modificabile poi fino a gennaio.

Torino, la situazione attuale per la lista dei 25

Il Torino ha iniziato a fare i propri calcoli. La situazione attuale è naturalmente in divenire, considerando che la sessione di mercato è appena iniziata e il futuro di tanti giocatori, compresi i rientranti dal prestito e i Primavera in cerca di un posto in Prima squadra, sarà da valutare sulla base delle idee del nuovo tecnico Paolo Vanoli. Al momento il Torino occuperebbe solo due slot di giocatori cresciuti nel vivaio del club: Buongiorno e Rauti. Sei e non quattro invece i giocatori over 22 formati in Italia: Bellanova, Masina, Ricci, Seck, Pellegri e Haveri rientrano tutti in questa categoria essendosi formati rispettivamente nei vivai di Milan, Bologna, Empoli, Spal, Genoa e Mantova. Tutti gli altri Over 22 -13 in totale - sono inseriti in un unico raggruppamento. Visto che gli Under 22 non contano ai fini numerici nella lista dei 25 - 14 attualmente nella rosa granata - i conti per il Toro si fermano a 22 slot occupati su 25 a disposizione.