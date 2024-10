Torino, la Scozia convoca Adams: questa volta il giocatore dice sì

Lo scozzese aveva respinto la precedente convocazione per riottenere la miglior condizione

Il Torino sabato sera affronterà l'Inter a San Siro e dopo questo match avrà del tempo per ricaricare le batterie. Tra la 7ª giornata e l'8ª sarà prevista infatti la pausa nazionali. Proprio in vista della sosta la Scozia ha diramato l'elenco dei convocati e tra i nomi figura anche quello di Che Adams. La chiamata arriva dopo la risposta negativa all’ultimo invito del ct Steve Clark, giustificata allora dalla volontà dell’attaccante di completare l’inserimento negli schemi della sua nuova squadra. Una scelta che si è rivelata assai redditizia alla luce dei 3 gol nelle ultime 3 uscite tra campionato e Coppa Italia. La Scozia di Adams affronterà in Nations League la Croazia e il Portogallo.