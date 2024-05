Torino, la stagione di Vlasic rischia di essere già terminata: il punto

Un focus sulla situazione medica di Vlasic, uscito nell'ultima sfida contro il Bologna per una fitta muscolare: la stagione per lui è finita

Alessandro Balbo 6 maggio 2024 (modifica il 6 maggio 2024 | 15:01)

Il Torino perde, quasi sicuramente, Nikola Vlasic per il finale di questa stagione. Il trequartista croato, uscito anticipatamente durante l'ultima sfida contro il Bologna per una fitta all'adduttore destro, soffre da tempo di pubalgia. Si attendono ora gli esiti per le terapie, ma si parla di almeno 3-4 settimane di stop.

Vlasic stoico ma alla fine il dolore ha prevalso — Come confermato dallo stesso Juric in conferenza stampa dopo il Bologna: "Vlasic ha problemi di pubalgia da mesi ma non ha mollato nulla. Oggi ha sentito una fitta e si è dovuto fermare, ma da mesi non saltava mai un allenamento nonostante il dolore". Dunque da tempo Vlasic doveva fare i conti con questo fastidio muscolare, ma ha sempre prevalso la determinazione di scendere in campo. Anche contro i felsinei Vlasic è partito titolare, ma dopo 28 minuti di gioco è dovuto uscire per una fitta. Un atteggiamento stoico e di dedizione quello del croato, ma alla fine per non rischiare ulteriori peggioramenti ha prevalso la cautela. Per le terapie si attendono circa tre o quattro settimane di stop, perciò salvo riprese miracolose la stagione di Vlasic finisce qui.

I numeri stagionali di Vlasic — Sicuramente il fantasista croato è tra i prediletti di Juric, questo lo testimoniano i minuti giocati in stagione: 2759' in tutte le competizioni, 30 gare da titolare, tre da subentrato e nessuna panchina. Vlasic è sempre stato impiegato vista la sua duttilità tattica, sia come esterno nel 3-4-3 sia come trequartista puro nel 3-4-1-2, che per il suo estro nel tiro e nel gol. Soprattutto i gol e gli assist sono mancanti in questa stagione, solo tre reti e due passaggi decisivi contro i cinque gol e otto assist nella passata stagione. Nell'ultimo periodo i problemi muscolari per Vlasic si sono fatti notare, soprattutto nella perdita di dinamicità nei movimenti. Ora il centrocampista deve pensare a recuperare e tornare al meglio la prossima stagione.

