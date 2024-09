Torino, la svolta digitale passa anche per YouTube: contenuti nuovi e di qualità

Il canale YouTube del Torino propone novità: arrivano i video delle partite da bordo campo e durante gli allenamenti

Nel corso dell'estate sui profili social ufficiali del Torino sono stati pubblicati diversi contenuti di qualità che hanno fatto colpo sui tifosi, specialmente in occasione della presentazione dei nuovi acquisti. Questo lavoro fa parte di una nuova strategia pensata da Luca Innocenti, il nuovo Revenue Stadio, Marketing e Digital del club che è entrato in società esattamente un anno fa. Il lavoro di Innocenti e dei suoi collaboratori si è subito fatto notare ed apprezzare e per questa nuova stagione sportiva sono state lanciate delle interessanti novità sul canale YouTube. In queste prime settimane di campionato sono stati pubblicati nelle ore seguenti alle partite del Toro, alcuni video inediti e che fino a quel momento non erano una consuetudine nel mondo granata. Si tratta di filmati chiamati "Pitchview" realizzati nel prepartita e anche a bordo campo per mostrare ai tifosi alcuni retroscena sull'arrivo della squadra e sulle azioni durante i 90 minuti. Viene sempre mantenuto un audio ambientale che permette un grado di immedesimazione ancora più alto. Sono apprezzabili anche i video "Inside Training" che mostrano alcuni momenti degli allenamenti condotti da mister Paolo Vanoli al Filadelfia, momenti che ritraggono la squadra nel quotidiano e che forniscono una panoramica sull'umore e lo stato d'animo dei granata. Le visualizzazioni dei video presenti sul canale YouTube del Torino sono in netta crescita rispetto a quelle dei contenuti pubblicati negli anni precedenti, sintomo del fatto che questa qualità viene apprezzata dall'ambiente granata e l'obiettivo rimane quello di avvicinarsi ai livelli di marketing e comunicazione delle società più grandi della Serie A che però possono contare su uffici e personale ben più strutturati di quelle dei granata.