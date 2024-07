Torino, la tournée Francia 2024 (Lione-Metz): tutto quello che c’è da sapere

Il programma del Torino per la tournée in Francia

Redazione Toro News 29 luglio - 10:17

Chiuso il ritiro di Pinzolo, il Torino riparte per una nuova fase di questa preparazione in vista della stagione 2024/2025, che per i granata inizierà ufficialmente l'11 agosto con il trentaduesimo di Coppa Italia Torino-Cosenza. Il Torino di Paolo Vanoli tra fine luglio e inizio agosto è impegnato in Francia per una mini-tournèe di cinque giorni. Ecco il programma.

Amichevoli Lione-Torino e Metz-Torino: dove vederle — La truppa di Paolo Vanoli arriverà in Francia il 30 luglio, precisamente a Lione. Ci sarà subito un allenamento presso lo stadio Pierre-Rajon, a porte chiuse. Il 31 luglio poi ci sarà l'amichevole con il Lione, sempre presso lo stadio Pierre-Rajon. Il match si giocherà alle ore 20.00, sempre presso il Pierre-Rajon e sarà visibile tramite la piattaforma streaming Dazn. I biglietti per il settore ospiti sono acquistabili a 12 euro a questo link. Per i biglietti negli altri settori dello stadio, questo invece il link.

Il 1° agosto allo stadio Pierre-Rajon i granata faranno un allenamento congiunto con una rappresentativa locale, dove troverà spazio chi non ha giocato l'amichevole contro il Lione. Non ci sarà trasmissione in diretta per questo evento, che dovrebbe essere tenuto a porte chiuse.

Il 2 agosto la squadra partirà per Metz, e ci sarà un allenamento a porte chiuse allo stade Saint-Symphorien, dove il 3 agosto (ore 17) ci sarà l'ultima amichevole contro il Metz FC. Torino Channel è pronta a trasmettere questa sfida, nel caso in cui non si dovessero trovare accordi con altre emittenti. I biglietti per il settore ospiti costano 10 euro e sono reperibili a questo link.

Dopo la partita contro il Metz, il Torino farà ritorno in patria e concluderà di fatto la pre-season, che si è sviluppata su tre fasi (la prima a Torino, la seconda a Pinzolo e la terza, appunto, in Francia). Dal 5 agosto inizierà al Filadelfia il lavoro che porterà a Torino-Cosenza.