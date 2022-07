Torino, la trequarti resta un cantiere aperto: servono due innesti e delle uscite

La sfida con l'Eintracht ha confermato che manca della qualità sulla trequarti, inoltre ci sono diversi elementi fuori dal progetto Juric

Federico De Milano

Il principale problema emerso nel test match perso dal Torino 3-1 contro l'Eintracht è l'attuale mancanza di qualità nel reparto della trequarti. Un allenatore come Ivan Juric pretende molto dai due uomini che agiscono alle spalle del centravanti nel suo 3-4-2-1. L'anno scorso le giocate di calciatori tecnici come Praet e Brekalo sono spesso state la giusta chiave per scardinare le difese avversarie. Persi i due primattori (anche se non è escluso che il belga non possa tornare), nella rosa attuale granata ci sono parecchi elementi che sembrano essere ormai ai margini e che non sono in grado di offrire le giuste garanzie fisiche o tecniche a Juric.

Toro: servono almeno due innesti di spessore sulla trequarti

L'amichevole con l'Eintracht Francoforte ha messo in luce la mancanza di qualità e di inventiva dei trequartisti. Juric contro i tedeschi ha schierato sulla sinistra il nuovo arrivato Nemanjia Radonjic e al suo fianco è stato rispolverato Simone Edera. Si denotava proprio che nonostante la squadra fosse quadrata e solida creava poco e non riusciva a sviluppare azioni pericolose. Il serbo appena arrivato dal Marsiglia è una scommessa che negli ultimi due anni ha giocato col contagocce mentre l'ex Reggina cresciuto nel vivaio granata fin qui non ha ancora dimostrato di poter competere ai massimi livelli complice anche un bruttissimo infortunio. È stato fermo ai box Demba Seck che rappresenta anche lui una scommessa ed è un giovane che Juric conta di far crescere inserendolo poco per volta. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Krisztofer Horvath che si è messo in mostra con un bel gol. Insomma, dal mercato servirebbero almeno un paio di innesti di spessore nel pacchetto dei trequartisti, due giocatori che possano rappresentare delle certezze come furono la passata stagione Praet e Brekalo, in mezzo alle molte scommesse presenti oggi a Bad Leonfelden.

Juric non conta più su diversi elementi

Dei profili sopracitati gli unici che ad oggi sembrano esclusi dal mercato in uscita sono Seck e, ovviamente, il neo arrivato Radonjic. Edera e Horvath sono stati presi in considerazione da Juric per questo match ma non è da escludere che qualcuno possa salutare i colori granata anche solo per un prestito. Ci sono poi anche altri due giocatori come Simone Verdi e Vincenzo Millico che però sembrano essere del tutto fuori dal progetto di Juric. Il classe 2000 ex Cosenza non è nemmeno stato convocato per il ritiro in Austria: dietro c'è un problema fisico ma anche un'importanza non centrale nei pensieri del tecnico. Nelle prossime settimane la dirigenza dovrà dunque concentrare i propri sforzi per riuscire a portare a casa almeno due, se non addirittura tre, nuovi innesti in questo reparto fondamentale per Juric che è la trequarti.