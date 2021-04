Torino, l’amarezza dei giocatori sui social: “Peccato non aver vinto…”

Il Torino di Nicola - dopo due vittorie consecutive con Udinese e Roma - viene fermato allo stadio Dall'Ara dal Bologna di Sinisa Mihajlovic: 1-1 il risultato del match andato in scena ieri sera in terra emiliana. Alla rete di Barrow ha risposto un gran gol da fuori area di Rolando Mandragora che ha permesso ai granata di guadagnare comunque un punto prezioso in ottica salvezza: ora la squadra di Nicola (sempre con una partita in meno con la Lazio) è a quota 31 punti in classifica a +3 dal Cagliari terzultimo. Vediamo le reazioni sui social dei giocatori granata.