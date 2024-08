Torino, Lazaro: “Buon precampionato, mi piace questo modo di giocare”

Le dichiarazioni dell'esterno granata ai microfoni di Torino Channel

Redazione Toro News 4 agosto - 13:42

Valentino Lazaro, esterno a tutta fascia del Torino, ha rilasciato delle dichiarazioni a Torino Channel. Di seguito le parole del calciatore austriaco.

Le parole di Lazaro — Un giudizio su questa mini tournée in Francia? "Buona. Non era facile per noi dopo il ritiro di Pinzolo, ma abbiamo lavorato tanto e in maniera durissima".

Un bilancio personale, quali sono le tue sensazioni con questo nuovo corso di mister Vanoli? "Mi piace tantissimo perché chiede tantissimo da noi. Si vede ogni giorno, facciamo tante riunioni. Molto appassionato. Ci serve questo se vogliamo fare tanti step in avanti".

Cosa cambia per te nell'interpretazione di gioco rispetto agli altri anni? "Un po' diverso, gioco più dentro al campo e cerco le punte. Vado dentro per cercare di più il passaggio e per fare gol. Mi piace questo modo di giocare".

Vittoria per 3-0, rete di Lazaro, ce lo racconti? "Bel gol, come ho già detto quando attacchiamo dall'altra parte mi trovo più in avanti e in questo modo di giocare sono più pericoloso per fare gol. Anche solo essere in area di rigore per segnare è importante per me, perché voglio migliorare nel fare gol e nel fare assist".

In ritiro ti abbiamo visto calciare le punizioni. Ti proponi anche tu tra i candidati per sfruttare queste situazioni di palla inattiva? "Sì, certamente. Per tutta la mia carriera ho calciato le punizioni, ma abbiamo tanti che battono le punizioni, anche Ilic, Ricci e Linetty. Abbiamo fatto un buon precampionato, adesso iniziamo a lavorare di più con i calci piazzati. Speriamo di risolvere qualche gara difficile con queste situazioni.