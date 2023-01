Torino, Lazaro promette: “Tornerò presto”. Ma lo stop può influire sul riscatto

L'esterno austriaco è arrivato al Toro in prestito dall'Inter, le sue condizioni al rientro dall'infortunio decreteranno l'eventuale riscatto

Federico De Milano

La notizia dell'infortunio di Valentino Lazaro è un boccone amaro da digerire per Juric e il mondo del Torino. L'esterno austriaco era sempre una delle prime scelte del tecnico granata e probabilmente quello più in forma tra i giocatori in fascia del Toro. Per il suo recupero dalla brutta lesione al collaterale mediale del ginocchio destro bisognerà aspettare almeno un paio di mesi e le sue condizioni saranno da valutare al momento del suo rientro. Questa situazione rischia di modificare anche i piani sul futuro di Lazaro.

Lazaro è di proprietà dell'Inter: al rientro andranno valutate le condizioni prima del riscatto — L'infortunio subito da Lazaro nel match di Salerno è stato un brutto colpo per Juric e per il resto della squadra perché, come detto, il 19 rappresentava un punto fermo per i granata: 15 le presenze raccolte, tutte da titolare dalla quarta giornata in poi, con due assist a referto, l'ultimo proprio contro la Salernitana. La lesione al legamento collaterale mediale di cui è vittima lo terranno fermo per alcune settimane, i tempi e le modalità di recupero saranno verificate nei prossimi giorni con ulteriori esami. Le condizioni fisiche del giocatore sicuramente saranno valutate dalla società al fine di decidere se fare proprio il cartellino di Lazaro. L'esterno austriaco è infatti arrivato in granata in prestito con diritto di riscatto dall'Inter (fissato a sei milioni): tutto dipenderà da quando e come rientrerà l'austriaco, che il 24 marzo compirà 27 anni. Il tempo per dimostrare di poter tornare al top teoricamente c'è, considerando pure che il campionato di quest'anno durerà qualche settimana in più per recuperare dalla lunga sosta Mondiale.

Lazaro: "Volevo rimanere in campo dopo il brutto colpo" — Per Juric la perdita di un giocatore come Lazaro è dolorosa. Il tecnico croato puntava molto sulle qualità dell'ex Benfica e lo faceva giocare con continuità. Con il passare delle settimane stava entrando sempre più nei meccanismi e negli schemi dell'allenatore granata, affermandosi pure come specialista dei calci piazzati. La sua duttilità era inoltre un'altra arma a suo favore in quanto era in grado di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. L'infortunio ha addolorato molto anche lo stesso Lazaro che ha ringraziato i tifosi e ha commentato così la vicenda sul suo profilo Instagram: "Purtroppo ho dovuto lasciare il campo dopo essere stato colpito al ginocchio… volevo continuare ad aiutare la squadra a vincere. Ma tornerò presto a lottare fianco a fianco con i miei colleghi per i nostri obiettivi. Grazie per i vostri messaggi e per il supporto. Forza Toro". Queste parole dell'austriaco mettono in evidenza la sua volontà di tornare presto per riprendersi il suo posto nel Toro e magari cercare anche di convincere la proprietà ad esercitare il riscatto del cartellino dall'Inter.