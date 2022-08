Torino-Lazio 0-0, gara equilibrata all’intervallo

Il parziale al termine dei primi 45 minuti di gioco tra granata e biancocelesti

Gualtiero Lasala

Terminano i primi 45 minuti della sfida tra Torino e Lazio, in cui si è visto un buon Toro di Juric, che ha messo in apprensione più volte la difesa biancoceleste, tenendo in mano il pallino del gioco. Ai granata è mancata solo la precisione sotto porta per concludere al meglio la frazione. Un primo tempo in cui, in generale, si sono viste poche occasioni da gol.

Torino-Lazio, le scelte di Ivan Juric

Alcune defezioni per Ivan Juric, che deve fare a meno di Miranchuk, ma che invece ritrova Lukic, reintegrato dopo la clamorosa esclusione della scorsa settimana. Ma l'ormai ex capitano granata parte dalla panchina, mentre Vlasic trova il suo primo gettone da titolare con la maglia granata, dopo il secondo tempo giocato contro il Monza (poco dopo il suo arrivo a Torino). Buongiorno, scontata la squalifica, torna al centro della difesa granata, con Djidji che riprende il suo ruolo naturale come braccetto di destra.

Primo tempo: Vanja chiude su Marusic, Rodriguez spreca

Il primo squillo del match porta i colori granata, con un bel calcio d'angolo conquistato e battuto da Radonjic, che pesca Singo in mezzo all'area: superato Provedel, ma la palla sfila. Ma il Toro continua a macinare gioco, puntando come sempre sul recupero palla sulla trequarti offensiva: Sanabria raccoglie la sfera e conclude verso la porta, mancando di poco lo specchio. Dopo un quarto d'ora a tinte granata, un piccolo brivido sulla schiena del Toro: Vanja Milinkovic-Savic controlla male un pallone sulla linea rischiando di buttarselo in porta da solo. Dopo 22 minuti altra bella azione granata: Vlasic serve un Singo lanciato, che prova ad ubriacare la difesa portando a casa solo un calcio d'angolo. Passano due minuti e Vanja Milikovic-Savic risponde presente: Marusic elude la guardia di Singo e va a concludere ricevendo un bell'assist di Zaccagni, ma il portiere granata chiude bene lo specchio della porta. A sette minuti dalla fine Rodriguez ha per i piedi la miglior chance del primo tempo: lui stesso recupera palla in anticipo, Radonjic va sul fondo e crossa, la difesa Lazio mette fuori ma la palla torna allo svizzero che calcia con il sinistro molto forte, mancando lo specchio. La prima frazione si conclude quindi sullo 0-0: meglio i granata, ma la partita è molto tattica ed equilibrata con le difese che prevalgono fin qui sugli attacchi.