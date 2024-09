Torino-Lazio 2-3, il tabellino: nel finale espulso Vanoli per proteste

Il Torino incappa nella prima sconfitta stagionale perdendo 2-3 in casa contro la Lazio. Decisive le reti di Guendouzi e Dia, rispettivamente ad inizio primo e secondo tempo. Adams accorcia poi le distanze per il Toro dando vita ai granata ma la rete di Noslin nel finale regala i tre punti ai biancocelesti rendendo anche inutile il bel gol firmato da Coco nei minuti di recupero. Dal punti di vista disciplinare è stata una gara in cui l'arbitro Simone Sozza ha dovuto estrarre cinque cartellini gialli: due sono per il Torino, si tratta di Sanabria e Ilic. Nella Lazio ammoniti invece Isaksen, Gila e Zaccagni. Da segnalare però per i granata che al 73' è stato espulso il tecnico Vanoli per eccessive proteste nei confronti del direttore di gara.