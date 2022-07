Torino, le fasce sono sistemate: non sono una priorità sul mercato

Con l’arrivo di Bayeye le fasce granata sono coperte, salvo cessioni improvvise: l’attenzione sul mercato è in altre zone di campo

Gualtiero Lasala

Il Torino si prepara per la prossima stagione, che è già cominciata con gli allenamenti al Filadelfia e continuerà con il ritiro in Austria in cui Juric comincerà a tirare le fila del suo lavoro iniziato l’anno scorso. In questo periodo tiene banco il calciomercato, in cui il Toro dovrà agire ancora per rinforzare una rosa che ha perso elementi importanti, da Brekalo a Belotti. Al momento le fasce non sono una zona di campo sulle quali la dirigenza granata ha intenzione di intervenire ancora, considerando che al momento è una parte della rosa coperta a livello organico.

Bayeye, un investimento del Torino su un giovane esterno

L’ultimo arrivo sulle fasce è stato quello di Bayeye dal Catanzaro: il classe 2000 è pronto a ricoprire il ruolo di terzino destro, dietro al titolare del momento che è Singo. Il Toro ha scelto un investimento sul giovane esterno per riuscire a coprire un buco nella zona in cui Juric lavora molto. Infatti il tecnico fa molto riferimento alle fasce nel suo gioco, e per questo motivo il Toro si è mosso per tempo per definire i ruoli in questa zona di campo.

Le fasce dovrebbero essere sistemate e non sono una priorità

Al momento le fasce sono coperte. Ci sono quattro giocatori che ricoprono i ruoli di terzini: a sinistra Vojvoda è ancora considerato il titolare, con Aina che dovrebbe quindi essere il suo vice. A destra invece, come detto, Singo è il titolare di riferimento, mentre Bayeye dovrà lavorare per conquistarsi qualche apparizione in questa stagione. I due titolari potrebbero avere mercato, con alcune realtà che potrebbero presentarsi con qualche offerta. Ma al momento il Torino non ha intenzione di cederli, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile. Anche Aina potrebbe essere un uomo mercato, ma al momento non è prevista una sua partenza. Il quadro della situazione quindi è decisamente delineato, a meno di scossoni in questa sessione di mercato. La priorità sul mercato per il Torino è in altre zone di campo come la trequarti o la difesa: le fasce dovrebbero essere sistemate e non sono una priorità.