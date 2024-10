Torino, le incredibili coincidenze tra l’infortunio di Schuurs e quello di Zapata

L'infortunio rimediato da Duvan Zapata contro l'Inter sembra un vero e proprio crudele scherzo del destino. Il colombiano verso il termine del match contro i nerazzurri ha lasciato il campo in barella. Gli esami strumentali cui oggi è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Esattamente lo scorso anno, sempre ad ottobre e sempre durante un match contro l'Inter anche Perr Schuurs ha lasciato il campo trasportato in barella. L'infortunio rimediato in quel caso? Rottura del crociato.

Crudele scherzo del destino: Gli infortuni di Schuurs e Zapata a confronto

Lo scorso ottobre, al 50' della sfida tra i granata e l'Inter, Per Schuurs fu costretto a lasciare il terreno di gioco dopo un contrasto con Calhanoglu. Rimasto a terra a causa di un movimento innaturale del ginocchio sinistro, Schuurs scoppiò in lacrime ed uscì dal campo, disperato, in barella. Oggi dopo la notizia riguardante l'infortunio di Zapata, ricordare quel giorno sembra un assurdo scherzo del destino. Proprio come Schuurs, anche Zapata ha lasciato il campo nel secondo tempo in lacrime ed anche quella volta i nerazzurri uscirono vittoriosi dal match. La riabilitazione del difensore non è andata come lo staff medico dei granata sperava e ha subito dei rallentamenti che l’hanno messo fuorigioco negli ultimi mesi della scorsa stagione e anche per la prima parte di questa stagione. Ora dopo più di un anno Schuurs è vicino alla data di rientro in campo.