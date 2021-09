Torino, le ultime dal Filadelfia: ancora a parte Belotti e Bremer

Prosegue il lavoro al Filadelfia per il Torino di Ivan Juric. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali

Il Torino continua a lavorare al Filadelfia senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali (Sava, Berisha, Rodriguez, Aina, Vojvoda, Rincon, Praet, Linetty, Lukic, Warming e Sanabria). Il resto della squadra quest'oggi - venerdì 3 settembre - ha svolto una seduta pomeridiana. Dopo l’attivazione muscolare, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Ancora personalizzato per Andrea Belotti in seguito a un forte trauma contusivo occorso durante la partita contro la Fiorentina, mentre Gleison Bremer ha svolto un lavoro aerobico per il problema alla caviglia destra. Domani è in programma un'altra seduta di allenamento.