Torino, le ultime dal Filadelfia: ancora personalizzato per Ansaldi e Mandragora

Gli aggiornamenti dall'ultima seduta d'allenamento al Filadelfia: seduta tecnica per i granata con esercitazioni a tema

RECUPERI - L'esterno argentino e il centrocampista napoletano sono alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Per Ansaldi i tempi potrebbero essere più brevi, ma Juric vorrà valutarlo comunque con cautela per evitare che una corsa al rientro finisca in realtà per compromettere le condizioni muscolari, notoriamente fragili, dell'argentino, stoppato da un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Se la prudenza è la linea guida nella riabilitazione, è anche vero che Ansaldi nel mirino ha messo la partita del possibile ritorno in campo, ovvero quella contro l'Udinese in casa in programma il 22 novembre. Mandragora invece, out da quasi un mese, è reduce dall'operazione al ginocchio destro, ma ha iniziato ad allenarsi con il pallone oltre che in palestra. Il recupero sembra procedere nell'intensità e potrebbe anche recuperare prima del previsto, ma le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno. In programma domani un'ulteriore sessione di allenamento.