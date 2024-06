Torino, le vacanze dei giocatori: Ricci primo tifoso azzurro, Schuurs al lavoro

Il mese di giugno rappresenta la off season per le squadre di Serie A e per i giocatori non convocati dalle nazionali. Come ogni domenica, ecco qualche curiosità su come i calciatori del Torino stanno vivendo le proprie vacanze, tratte da ciò che gli stessi hanno pubblicato sui social nell'ultima settimana. Duvan Zapata è in Grecia con la famiglia: riposo meritato per il bomber colombiano, che continua a non essere coinvolto dalla nazionale colombiana e dunque non gioca la Copa America. I tifosi del Toro sperano che possa presentarsi fresco e riposato ai nastri di partenza della stagione 2024/2025.