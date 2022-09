Torino-Lecce 1-0, 19087 persone presenti allo stadio. E gli abbonamenti…

Il Torino ha chiuso la sua seconda partita casalinga con il primo successo tra le mura amiche, contro un Lecce ostico ma che alla fine si è dovuto piegare di fronte alla qualità granata. Il dato che ha fatto piacere all'ambiente del Toro è stato quello riguardante l'affluenza, particolarmente alta rispetto al trend delle ultime gare (anche guardando la passata stagione). Quest'oggi infatti allo stadio Olimpico Grande Torino erano presenti ben 19087 persone, di cui 13420 che hanno acquistato il biglietto solo per questa partita, mentre i restanti 5667 son gli abbonati di questa stagione.

Questo dato è utile per fare un confronto con la scorsa partita in casa, giocata contro la Lazio. Allora gli abbonamenti erano 5229: nel corso di queste due settimane c'è stato un aumento - non vertiginoso - di 438 persone che hanno sottoscritto l'abbonamento annuale allo stadio. Escludendo la Serie B, resta comunque l'anno peggiore a livello di abbonamenti della gestione Cairo dal 2006 ad oggi.