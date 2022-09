Torino-Lecce 1-0, Baroni: “Gol di Vlasic evitabile, a noi serviva più coraggio”

Le parole dei protagonisti direttamente dallo stadio Olimpico "Grande Torino"

Al termine di Torino-Lecce, il tecnico dei salentini, Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l'esito della partita e la sconfitta dei suoi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Avevi messo in guardia la squadra sul Torino...

"Non abbiamo portato pressione e abbiamo preso un'imbucata molto facile da leggere e preparata. Il gol era evitabilissimo. Peccato, bel primo tempo per come abbiamo tenuto il campo e come abbiamo creato. Nella ripresa ci sono mancate le energie per impensierire il Torino"

Nella ripresa non avete praticamente tirato in porta, cosa che era successa anche contro l'Empoli...

"Questa squadra paga un pochino le tre gare ravvicinate, c'è poco lavoro per prepararle. Non è però un alibi. In più diversi non hanno condizione per tenere questo ritmo, e lì facciamo fatica. Nel secondo tempo ci voleva più coraggio, anche rischiando qualcosa. Non mi è piaciuto l'atteggiamento della ripresa, lavorare bassi in questa maniera e non provare a cercare le giocate non è il nostro"

Avete avuto un calo fisico?

"Sì, c'è da lavorare. I cambi devono entrare meglio, la squadra ha perso un pochino di distanze. Il Lecce viene qui a Torino, 8 falli noi e 16 loro. Anche dal punto di vista dell'aggressività il Toro è stato superiore. La squadra deve cercare di mantenere l'identità. Questo secondo tempo ci servirà. Dobbiamo lavorare sulle piccole cose".

Dopodiché l'allenatore del Lecce ha parlato ai microfoni di Sky

"Abbiamo avuto un calo fisico, è una squadra che spende tanto ed è giovane. Ma c'è da lavorare, i cambi devono entrare meglio. Non possiamo stare in campo se non abbiamo questi requisiti. Poi basta vedere che il Lecce arriva a Torino e dal punto di vista dell'aggressività il Toro c'è stato superiore con 16 falli contro i nostri 8. Il secondo tempo ci servirà, perché la squadra deve mantenere l'identità, molti ragazzi no hanno fatto la preparazione. Sono tutte cose su cui lavorare forte."

Il Lecce fa fatica a segnare?

"Si, dobbiamo trovare soluzioni per il gol. Creiamo situazioni ma dobbiamo essere più incisivi. Anche oggi non c'è stata cattiveria, si tenta un dribbling al posto che servire il compagno. Sono tutte situazioni su cui lavorare."

Il Lecce mette i difficoltà tutti. Serve lavoro, ma anche sul centrocampo che accorci di più?

"Sono d'accordo. Noi sapevamo il nostro percorso, che è una squadra molto giovane e costruita nel tmepo. Sapevamo che ci fosse da lavorare, che dobbiamo scalare una montagna molto ripida. Ci sono anche cose positive. Abbiamo sempre centrato belle prestazioni, anche oggi il gol era evitabile. Da questo punto di vista ci servono settimane di lavoro. Le tre partite ravvicinate non ci aiutano. La squadra deve rimanere unita, deve credere in quello che stiamo facendo."

Avrete Monza, Salernitana e Cremonese nelle prossime gare. Sono sfide che possono dare una vostra dimensione?

"Sono sfide importanti, quelle che devi affrontare e il tuo campionato sta lì dentro. Noi ci prepareremo, il nostro pubblico ci dà quel sostegno e quel pizzico di convinzione in più. Oggi nel secondo tempo ci siamo disuniti, oggi non c'era la voglia di rischiare qualcosa. Non possiamo fare una partita attendista, la squadra non sa farlo."

L'analisi della partita è continuata in conferenza stampa.

“La nostra partita è stata con un buon primo tempo, con personalità. Abbiamo preso gol nella lettura più facile. Eravamo sottopalla, era un taglio facile da leggere. Questa azione dimostra le nostre difficoltà. Nel secondo tempo alla squadra sono mancate le energie. Anche chi è entrato si vede che ha bisogno ancora di giocare con la squadra, non è bastato mettere tutti gli attaccanti che avevo. Abbiano giocato con i lanci lunghi che non sono nelle nostre corde. Con un po’ più di compattezza si potevano creare più presupposti per fare gol."

Cosa salva della prestazione?

“Se levo l’azione del gol, salvo il primo tempo. Abbiamo subito un tiro su un colpo di tacco di Lazaro, ma noi abbiamo avuto alcune situazioni importanti. Se Banda mette in mezzo quella palla c’è Di Francesco da solo. A volte è sufficiente questo, portiamo la palla lì ma dobbiamo essere più determinati e più cattivi. Ma la squadra mi è piaciuta. Tenere questo ritmo con partite ravvicinate non è facile.”

Le condizioni fisiche di Umtiti e cosa può fare Oudin?

“Difficile da valutare Oudin in questo momento. Per quanto riguarda Pongracic non è partito titolare perché ha avuto un affaticamento stamattina e non ho voluto rischiare. Lui era affaticato. Per Umtiti, spero di arrivare alla sosta e poter lavorare con il ragazzo: con lui ho parlato, voglio creargli l’occasione di andare in campo. Lui sta bene, è intelligente e ha capito il passaggio che deve fare dal calcio che ha giocato fino a ieri. Stiamo cercando insieme di trovare questa miglior condizione che gli permetta di fare partite al suo livello".

