Torino-Lecce 1-0, Paro in conferenza: “Buona prova. Ilkhan impara in fretta”

Dopo essere intervenuto ai microfoni di DAZN e Sky, il tecnico granata Ivan Juric si è presentato in conferenza stampa per commentare la partita con i giornalisti presenti all'Olimpico "Grande Torino". Di seguito le sue dichiarazioni.

Come sta Juric e un giudizio sulla partita.

"Juric l'abbiamo sentito dopo la partita, era contento. Si sta curando da questa polmonite, sembra che vada bene e speriamo di riaverlo presto. Per la partita, sapevamo che fosse difficile perché il Lecce è organizzato, riparte bene. Abbiamo fatto fatica a spostare la palla velocemente, abbiamo dato un po' di forza ai loro attaccanti. Nel secondo tempo la squadra si è espressa meglio, ha rubato qualche pallone in più".

"Arriva da un calco diverso, è un ragazzo molto intelligente e impara in fretta. Può migliorare ancora. L'abbiamo visto in Turchia, ha giocato derby pesanti e importanti. Deve ancora imparare tanto del nostro gioco ma è un ragazzo di prospettiva."

Come si sta su in classifica?

Manca ancora qualcosa sotto porta. Come state lavorando per questo?

"Stiamo lavorando su posizione, sulla qualità del passaggio che non è mai così semplice se no si farebbero tanti gol. Un aspetto che è molto allenato e noi ci stiamo lavorando."

Come sta Schuurs?

"Ha preso una botta alla caviglia, già a fine primo tempo era dolorante ma ha voluto continuare. Dopo un quarto d'ora l'abbiamo cambiato perché stava peggiorando. Non penso che sia troppo preoccupante ma non dico niente perché non si sa mai."