Torino-Lecce 1-0, Vlasic firma un meritato vantaggio granata all’intervallo

Prima della partita il Torino ha comunicato che Juric non è in panchina per via di uno stop fisico: nello specifico, il tecnico ha contratto una polmonite ed era impossibilitato ad andare in panchina. La sua squadra in campo invece c'è, e le scelte sono state particolari. Confermato Milinkovic-Savic in porta, in difesa è stato scelto Schuurs al centro al posto di Buongiorno, al fianco di Rodriguez e Djidji. Esclusione anche per il buon Linetty, tenuto fuori per l'esordiente Ilkhan, compagno di reparto di Lukic. Sulle fasce ha vinto il ballottaggio la coppia Lazaro-Vojvoda, mentre in attacco Pellegri ha scalzato Sanabria, con una trequarti alle spalle composta da Radonjic e Vlasic.