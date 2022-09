Torino-Lecce, perché sì e perché no: i granata hanno tutto da perdere

Nel turno infrasettimanale, mentre l'Atalanta infliggeva la prima sconfitta stagionale al Torino, il Lecce otteneva il suo secondo punto in classifica fermando il Napoli di Spalletti. Va da sé che nel monday night della quinta giornata, si affronteranno due squadre, quelle di Juric e Baroni che, vorranno ottenere il bottino pieno a tutti i costi. Come di consueto, nel percorso di avvicinamento alla partita del Toro, ripercorriamo i temi principali nel "perché sì e perché no": due motivi per credere nei granata, altrettanti per temere l'avversario di turno, in questo caso il Lecce di Baroni.