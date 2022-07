Torino, l’ex difensore granata Cristian Molinaro compie oggi 39 anni

Nato a Vallo della Lucania il 30 luglio 1983, Cristian Molinaro compie oggi 39 anni. Cresciuto nelle giovanili della Salernitana prima e del Napoli successivamente, nel 2002 fa il suo esordio in Serie B con la maglia della Salernitana. 3 stagioni dopo, passa a vestire la maglia del Siena, squadra con la quale esordisce in Serie A, per poi raggiungere la Juventus nel 2007. Nel 2010 lascia l'Italia e vola a Stoccarda, nel campionato tedesco, per 4 anni, per poi fare ritorno in Italia, nel 2014, con la maglia del Parma, in quell'anno militante in Serie A, club con il quale segna anche la sua prima rete nel campionato di massima serie. Al termine della stagione con il club emiliano, svincolato, viene poi acquistato dal Torino, club con il quale fa il suo esordio in Europa League, nel primo turno preliminare del torneo europeo. Cristian Molinaro rimane un giocatore del Torino fino al 2018, quando viene poi acquistato dal Frosinone. Terminato successivamente il contratto con il club gialloblù, nel 2020 viene ingaggiato dal Venezia, club con il quale raggiunge, al termine della stagione 2020/2021, la promozione in Serie A. Al termine della stagione successiva - 2021/2022 - annuncia il suo ritiro dal calcio ed entra a far parte della società veneta, come direttore dell'area tecnica. In granata, dunque, durante la sua carriera sotto la Mole, Cristian Molinaro ha totalizzato 101 presenze e 2 reti.