Torino, l’ex granata Alessio Cerci compie oggi 35 anni

L'ex attaccante del Torino Alessio Cerci compie oggi, sabato 23 luglio, 35 anni: nato il 23 luglio appunto del 1987 a Velletri, in provincia di Roma, è poi cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Valmontone e Roma. Nel 2004, infatti, con la società giallorossa fa il suo esordio nella massima serie. Negli anni successivi passa in prestito a varie squadre come Brescia, Pisa e Atalanta, per poi, nel 2009, fare ritorno alla Roma. Nel 2010 viene acquistato definitivamente dalla Fiorentina, per poi passare due stagioni dopo al Torino di Giampiero Ventura, società con la quale riesce a conquistare anche un posto nella Nazionale di Prandelli e con cui riesce a raggiungere i preliminari d'Europa League. Nel 2014 viene ceduto all'Atletico Madrid per poi, le due stagioni successive, tornare in Italia in prestito a vestire la maglia di Milan e Genoa. Tornato nel club spagnolo per una stagione, nel 2017 viene poi acquistato dal Verona, prima di passare l'anno successivo al Ankaragücü. Dopo una stagione nel campionato turco, ritorna in Italia con la maglia della Salernitana, per poi passare all'Arezzo. Attualmente, Alessio Cerci è un giocatore svincolato e senza contratto. Nella sua carriera al Torino, l'attaccante totalizza 73 presenze e 21 reti.