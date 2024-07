Torino, l’ex-Lyanco “avvisa” Adams: “Una volta Toro, Sempre Toro”

Dopo il riscatto di Masina e l'arrivo di Coco e Paleari, Che Adams è il quarto innesto ufficiale del Torino per la stagione 2024/25. L'attaccante scozzese classe 1996 arrivato a parametro zero dopo cinque stagioni al Southampton, ha firmato un contratto triennale con il Torino, legandosi al club granata fino al 30 giugno 2027. Dopo aver effettuato le visite mediche, Che Adams è tornato in Inghilterra per completare alcune procedure burocratiche essendo un giocatore non comunitario.

Lyanco avvisa Adams

“Non vedo l’ora di iniziare nella mia nuova casa" sono le prime parole scritte su Instagram dall'attaccante in maglia granata. Sotto il post, ai tifosi granata non è sfuggito il commento nostalgico di un ex Toro, Lyanco, che ha risposto: “Come on bro!!! Una volta Toro sempre Toro”. Il difensore brasiliano, nell'agosto 2021, aveva lasciato il Torino per unirsi al Southampton, dove ha incontrato Che Adams. I due hanno condiviso lo spogliatoio per due stagioni fino all'agosto 2023, quando, a seguito della retrocessione del club inglese, Lyanco è stato ceduto in prestito all'Al-Gharafa, squadra della Qatar Stars League. Dopo un anno in prestito, Lyanco ha fatto ritorno in patria per unirsi all’Atlético Mineiro, con cui ha firmato un contratto fino al 2028.