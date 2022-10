Torino, l’infermeria resta vuota e Juric testa le condizioni del derby all’Olimpico

La preparazione del derby procede spedita in casa Torino. Ivan Juric sta lavorando, per la seconda volta consecutiva da inizio stagione, con la rosa al completo, senza dover fare calcoli che tengano conto dell'infermeria. Un elemento non da poco, considerato anche il peso dei giocatori rientrati. Samuele Ricci ha messo nelle gambe i primi venti minuti dopo la distrazione al soleo, riassaporando i ritmi gara e mettendo nel mirino un derby da protagonista; Miranchuk sta lavorando sulla continuità e Pellegri non ha avuto ulteriori affaticamenti agli adduttori.

Con l'infermeria vuota, Ivan Juric si è dedicato a mente più sgombra al derby e ora si sta concentrando sui dettagli. I granata fin qui si sono allenati sempre al Filadelfia, con sedute mattutine rigorosamente a porte chiuse. Da domani invece cambia il programma, per iniziare a entrare in ottica gara. I granata si sposteranno infatti all'Olimpico "Grande Torino" per gli allenamenti, iniziando a calcare il manto del derby. Inoltre, per la prima volta in settimana non verrà svolta una seduta mattutina ma pomeridiana, per avvicinarsi all'orario in cui avrà il via la stracittadina, in programma sabato alle ore 18.