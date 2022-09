Torino, Lukic rinato con la Serbia può essere un valore aggiunto

Il Torino potrà tornare a godersi il suo numero dieci. Lukic , dopo la querelle di inizio stagione, non ha più reso come nelle battute finali dello scorso campionato e in più ha perso la fascia di capitano. Nonostante questo, ieri il CT della Serbia Stojkovic lo ha inserito nella formazione titolare e il granata ha garantito una buona prestazione condita dal gol del 4-1 che ha messo la parola fine alla partita. A Belgrado i serbi sono saliti al primo posto del girone a pari punti con la Norvegia, squadra che affronteranno martedì sera in Scandinavia. Sarà un'altra occasione per dimostrare il suo valore e ritornare ad essere quel giocatore che aveva attirato su di sé le attenzioni di alcuni top club. Inoltre con l'assenza di Ricci è probabile che sia titolare a Napoli al "Maradona" sabato prossimo.

Il Toro scende in Campania dopo due sconfitte consecutive contro Inter e Sassuolo. Se contro i nerazzurri l'impegno non è mancato, con gli emiliani vi è stato un evidente calo nella qualità della prestazione. Il Torino non è riuscito ad essere così aggressivo e combattivo come aveva abituato. I piemontesi hanno bisogno di una scossa e una vittoria contro una grande squadra potrebbe far svoltare la stagione. Anche Lukic ha bisogno di fiducia e continuità: le ottime prestazioni dell'anno scorso gli avevano garantito la stima di tutti che poi si è affievolita in seguito ai problemi per il rinnovo contrattuale. Ora la performance con la Nazionale potrebbe regalargli quella spinta necessaria per tornare ad essere un valore aggiunto. Con gli addii di Pobega e Mandragora e l'infortunio di Ricci è suo il compito di prendere per mano il centrocampo granata, garantendo quantità e qualità.