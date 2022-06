Torino, Magnus Warming oggi spegne 22 candeline

Quest'oggi in casa Torino si festeggia il compleanno di Magnus Warming. L'attaccante granata è nato l'8 giugno 2000 a a Nykøbing Falster in Danimarca e per questo oggi compie 22 anni. Il calciatore danese in carriera ha vestito già 3 maglie prima di giungere in Italia. La prima esperienza tra i professionisti arriva nella stagione 2016/17 con l'esordio nel massimo campionato danese arrivato con la maglia del Brondby. In seguito passa in prestito al Nykøbing squadra con la quale realizza 5 reti in 17 presenze in campionato. Infine viene prelevato dal Lyngby dove in due anni è stato capace di segnare 8 reti in 40 presenze in tutte le competizioni. L'estate scorsa il Torino lo acquistò proprio dal Lyngby e dopo la sua prima stagione in granata per lui si contano 4 presenze in Serie A e una in Coppa Italia. Warming è spesso parte dei convocati della Nazionale danese Under-21 ma non ha ancora trovato la chiamata della Nazionale maggiore.