Torino, da Maripan a Vlasic: Vanoli deve ritrovare l’apporto dei più esperti

Un focus sui veterani del Torino. I giocatori più esperti e "anziani" che dovevano valorizzare la squadra e invece non hanno ancora inciso

Alessandro Balbo 15 novembre 2024 (modifica il 15 novembre 2024 | 12:38)

Il momento negativo del Torino è causato anche, ma non solo, dalle basse prestazioni dei suoi veterani. I giocatori più esperti e maturi, Sanabria, Vlasic, Linetty, Maripan, Masina e Vojvoda, non hanno convinto. Le loro qualità ed esperienza accumulata doveva, e deve, essere un valore aggiunto per tutta la squadra. Recuperare questo capitale umano è essenziale per i granata per poter ripartire. Stiamo parlando degli over trenta, o quasi, o altrimenti di giocatori che già da qualche anno fanno parte dell'ambiente Toro, ne conoscono le dinamiche, le aspettative e i punti di forza e debolezza.

Le prestazioni dei nuovi veterani — Da un lato ci sono i nuovi arrivati: Maripan e Masina (riscattato a giugno dopo sei mesi di prestito), il primo doveva portare esperienza e grinta internazionale, colonna difensiva del Cile e del Monaco, mentre il secondo doveva dare continuità ad un reparto difensivo orfano dei suoi leader dopo il mercato estivo. Entrambi però non hanno fin qui saputo incidere, anzi, i vari errori in fase difensiva, Lazio, Roma, Fiorentina etc, ne certificano le difficoltà. Da loro ci si aspettava, e ci si aspetta di più. Di fatto la retroguardia granata da punto di forza è diventata fragile, dato che esplica le difficoltà attuali del Torino.

I vecchi senatori non convincono — Dall'altro lato invece troviamo i senatori granata, giocatori che ormai da varie stagioni militano tra le file del Torino: Sanabria, Vlasic, Vojvoda e capitan Linetty. Tutti, per motivi diversi non hanno convinto pienamente nel rendimento, nessuno di loro è riuscito a trasmettere a pieno lo spirito Toro e a mettersi la squadra sulle spalle in questo momento di difficoltà. Non è solo una questione di rendimento, tra gol, assist, passaggi o recuperi, che certamente sono essenziali, è una questione di carattere. Serve di più su tutti i piani, serve quella passione e consapevolezza di responsabilità di cui Vanoli parla ma che ancora non si è vista.