Torino, il discorso di Vanoli alla squadra: “Così si va in B!”

“Voi non avete capito la situazione. Così si va in B! Qui dobbiamo tutti darci una svegliata. Io per primo devo fare meglio. Adesso basta! Basta con superficialità, disattenzione e paura. Ma quale paura? Fate il mestiere più bello al mondo! Voi lo avete capito che se si va avanti così andiamo in serie B? Vi è chiaro? Ve lo chiarisco io allora. C’è solo una parola che deve entrarvi in testa adesso: umiltà. Forse qualcuno pensa che basti quello che sta facendo. Allora non ha capito nulla, qui dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, lo spirito, la voglia, nessuno regala nulla, ragazzi! Chi non è d’accordo, chi non ce la fa, si faccia da parte. Io ho la responsabilità della situazione, io farò le scelte e non accetterò mai la presunzione, l’arroganza e la mancanza di applicazione. Svegliamoci! Qui si va in B se no, io ve lo dico”