Torino, Maripán cerca riscatto: il Cile per archiviare l’Inter e salire di tono

Il Toro aspetta Maripan, chiamato ad archiviare la serata del Meazza e ripartire

Irene Nicola Redattore 14 ottobre - 10:03

Dall'Inter al Cile per mettere un punto alla serata da dimenticare del Meazza e ripartire. Guillermo Maripán ha lasciato Torino con i rimpianti dell'ultima prova in granata, segnata dall'entrata sconsiderata ai danni di Thuram e dal rosso che ha compromesso la partita. Bocciatura inevitabile per la prova del cileno, che resta però un giocatore importante per il Toro e da cui è atteso il riscatto.

Torino, Maripán riparte dal Cile con la fascia da capitano — La convocazione del Cile è arrivata nel momento giusto per Maripán, che in Serie A sarà costretto a saltare il Cagliari e potrà tornare in campo solo il 25 ottobre contro il Como. Il difensore granata ha raggiunto il Cile per le qualificazioni ai prossimi Mondiali ed è tornato a essere leader, indossando orgogliosamente la fascia da capitano nella sfida con il Brasile. Il Cile, seppur mettendo in difficoltà la nazionale carioca, è uscito sconfitto dall'incontro e naviga nelle retrovie nel girone di qualificazione. A fare da scudo al gruppo intero di fronte alle critiche mosse in patria è stato proprio Maripán: "Siamo i primi a conoscere la situazione in cui ci troviamo, ma il gruppo ha fiducia. Abbiamo due possibilità: mollare o lottare per entrare al Mondiale. Questa squadra ha scelto la seconda opzione da molto tempo". Parole di consapevolezza ma anche di maturità, doti che, riportano in patria, oltre all'esperienza, sono state determinanti nella scelta stessa di affidare la fascia da capitano a Maripán.

Torino, Maripán chiamato a salire di condizione — La testa Maripán resterà sul Cile per l'ultimo impegno della sosta, la partita con la Colombia in programma martedì 15 ottobre alle 22.30. Poi sarà tempo di tornare a pensare al Torino e al riscatto in granata. La difesa rivoluzionata a disposizione di Vanoli è ancora in rodaggio ma serve alzare l'asticella. Una necessità collettiva, che si fa più pressante per chi come Maripán vanta un bagaglio più consistente. Vanoli d'altronde è stato chiaro nel postpartita in merito all'espulsione contro l'Inter: "Un giocatore della sua esperienza non deve fare un errore del genere". Maripán non può non esserne consapevole e dovrà rispondere in campo. Il difensore cileno resta comunque una risorsa importante per il Torino, al di là del singolo errore che deve restare un caso isolato. Recuperarlo in toto, soprattutto dal punto di vista della condizione, è fondamentale.