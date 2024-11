Torino, Maripan e Sosa ancora esclusi. Quanti dubbi sul mercato estivo…

Sosa e la ricerca dell'esterno mancino

L'ultimo Torino di Ivan Juric aveva un grande assente: l'esterno mancino di piede mancino. Perciò, il club, quest'estate, ha passato tanto tempo ad inseguire Robin Gosens, poi, dopo i lunghi tentennamenti dell'Union Berlino, si è deciso di virare su Borna Sosa. L'esterno croato era arrivato in Piemonte per fare il titolare, aveva avuto in passato numeri importanti, in particolare in Bundes, e l'obiettivo era tornare su certi livelli anche in questa stagione. Poi, dopo qualche assaggio di campo ad inizio campionato, qualche acciacco fisico e la diagnosi sbagliata non è stato più preso molto in considerazione da mister Vanoli. Bisogna, però, anche tenere a mente le buone prestazioni di Valentino Lazaro, già al quarto assist nella Serie A 2024-24 (Bellanova ne fece solo uno in tutto il 2023-24).