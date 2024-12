Torino, Masina: col Bologna un altro fatale errore, Rodriguez era un’altra cosa

Dopo il goffo intervento sbagliato contro la Roma, Masina incappa in un nuovo errore sul gol di Dallinga. Aspettative della società sopravvalutate?

Simone Napoli 23 dicembre 2024 (modifica il 23 dicembre 2024 | 14:01)

Minuto 71 sul cronometro, il Bologna recupera palla a centrocampo e fa ripartire l'azione sviluppandola sulla corsia sinistra, la sfera arriva sui piedi di Miranda che dal lato corto dell'area disegna un pallone rasoterra che si trasforma in assist per il tap in di Dallinga. E' il gol che taglia le gambe al Torino. Un gol propiziato soprattutto dall'errore di sufficienza della linea difensiva granata, e in particolare da Masina: il difensore perde completamente la marcatura su Dallinga facendoselo sfilare alle spalle e inoltre non arriva sul cross leggibile di Miranda, un pallone che, con un po' di cattiveria agonistica in più e meno sufficienza, Masina avrebbe potuto intercettare.

Masina, rendimento lontano dalle aspettative della società — Arrivato a Torino poco meno di un anno fa, con la sua esperienza e attitudine professionale e inappuntabile il difensore marocchino ha convinto squadra e società a riscattarlo dall'Udinese e in estate è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. In questa stagione, per precisa scelta societaria, è diventato lui il prescelto per rimpiazzare Ricardo Rodriguez nella posizione di braccetto sinistro, ma nonostante qualche picco come l'assist per Sanabria a Verona e il gol di testa contro il Monza che aveva dato il là ad alcune buone prestazioni contro il Napoli, Genoa e Empoli, l'italo-marocchino non ha soddisfatto a pieno le aspettative che si avevano su di lui. E' in generale evidente il passo indietro che è stato fatto in quella posizione rispetto a quando era ricoperta dallo svizzero, che faceva della continuità e dell'affidabilità i suoi punti forti.

Masina al posto di Rodriguez, una scelta sbagliata del club — Se la difesa del Torino è diventata da reparto quasi inscalfibile a punto debole nel giro di pochi mesi, è anche perchè le scelte sui singoli sono state sbagliate e tra queste rientra anche la decisione di sostituire Rodriguez con Masina. La stagione deficitaria dell'ex Udinese si macchia di alcuni grossi errori costati poi carissimi al Torino: il "salvataggio" tentato col tacco sul tiro a porta vuota di Dybala contro la Roma e la doppia sbavatura contro il Bologna che ha portato al gol di Dallinga e quindi anche alla sconfitta. Anche a San Siro alla prima giornata, era stato lui a non vigilare adeguatamente in area sul gol di Morata. Sicuramente contro il Bologna il tentativo goffo di intercettare il cross e la dormita fatale in marcatura con l'olandese sfilatogli alle spalle, è difficile da digerire. Il gol, costato carissimo, è stato evidenziato anche dal Presidente Cairo nel post partita. L'italo-marocchino è sicuramente un ragazzo lodevole, onesto e intelligente, ma in Serie A questo non basta e il campo sta dicendo che Rodriguez era un'altra cosa. Sul banco degli imputati, dunque, sale, oltre a Masina, anche chi in società ha pensato che potesse bastare lui per sostituire l'ex capitano svizzero del Toro.