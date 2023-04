Torino, match day: alle 18 la gara con la Lazio. In mattinata la Primavera

Oggi - sabato 22 aprile - alle ore 18, il Torino di Ivan Juric scenderà in campo tra le mura amiche per sfidare la Lazio nel match valido per la 31^ giornata di campionato. In mattinata, invece, sarà di scena la Primavera granata, che alle ore 11 affronterà il Lecce. Come sempre, potrete seguire entrambe le gare in diretta testuale sulle nostre colonne, insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.