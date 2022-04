Torino, match day per la Primavera: alle 13 c’è il Napoli. Derby per l’Under 17

I granata di Coppitelli sfidano in trasferta i partenopei di Frustalupi e cercano il riscatto

Nel day after di Salernitana-Torino, scende in campo la Primavera di Coppitelli. I granata saranno impegnati nella trasferta contro il Napoli per prendersi una rivincita dopo il ko dell'andata e non perdere troppo terreno dalla zona playoff. Come di consueto, su Toro News potrete seguire la diretta testuale del match, il commento alla gara e le pagelle dei granata. Fischio d'inizio alle ore 13. Alle 17.30 spazio invece alla diretta del derby della Mole, categoria Under 17.