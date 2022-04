Torino Primavera, contro il Napoli per prendersi una rivincita

All'andata i granata meritavano ampiamente la vittoria, ora il successo è fondamentale se si vuole guardare ai playoff

Roberto Ugliono

Alla fine del campionato Primavera 1 mancano 9 giornate. Il Torino ha quindi dalla sua tutto il tempo per risollevarsi in classifica e provare a rientrare nella zona playoff. Contro il Napoli domenica mattina alle 13 la prima di quelle che possono essere definite delle vere e proprie finali. La buona notizia per il Toro è che tra i partenopei non ci sarà il vero trascinatore della stagione, quell'Ambrosino che all'andata diede qualche problema ai granata. Il giovane è stato convocato per la sfida della prima squadra contro l'Atalanta.

NAPOLI - Lui, insieme a Cioffi, sono stati fondamentali per il gioco imposto dall'ex della partita Frustalupi. L'ex vice di Mazzarri al Toro (e non solo) ha costruito una squadra solida, attendista e molto pericolosa in contropiede. All'andata andò proprio così. La gara l'avevano fatta i ragazzi di Coppitelli, ma il bottino intero se l'era portato a casa il Napoli nonostante il Torino avesse meritato ampiamente la vittoria. Il 2-1 dell'andata ora è un lontano ricordo. Entrambe all'epoca erano molto in alto in classifica e nel 2022 hanno pian piano perso posizioni.

CLASSIFICA - Il Toro è comunque riuscito a rimanere vicino alla zona playoff, mentre il Napoli è pian piano precipitato. I granata, che a Napoli non avranno Coppitelli in panchina e Akhalaia in avanti per squalifica, dovranno provare a incrementare la distanza dai partenopei e ritrovare quel successo in trasferta che manca dal 13 dicembre 2021. Una vittoria fondamentale per continuare a inseguire la zona playoff e iniziare a raccogliere qualche punto in più. Fin qui la squadra ha seminato tanto, ma ultimamente gli episodi non sono stati dalla parte del Torino. Dopo la sosta per le Nazionali la Primavera è pronta a ripartire da Napoli, contro una squadra che - nonostante l'assenza di Ambrosino - rimane molto pericolosa. Vincere può essere la giusta medicina per tornare a quella continuità di risultati della prima parte di campionato.