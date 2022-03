Torino Primavera, dubbi sulle maxi-squalifiche a Coppitelli e Akhalaia: il punto

Due rossi, due maxi squalifiche. La Primavera del Torino è uscita dalla partita contro la Spal di settimana scorsa doppiamente punita da delle decisioni che lasciano e lasceranno sempre grandi dubbi. In generale la direzione di gara dell'arbitro Iacobellis contro i ferraresi non è stata sufficiente, visto che sono state tante le decisioni prese in modo sbagliato. Oltre alle espulsioni di Akhalaia e di Coppitelli che analizzeremo nel dettaglio, ci sono altri due momenti della partita che lasciano qualche dubbio. Stenio infortunato per un brutto fallo di Meneghin, che entra a forbice su di lui. In questo caso era da ammonire il giocatore della Spal, mentre addirittura è stato fischiato il fallo a favore dei ferraresi. Sempre nel primo tempo ai granata manca un rigore solare su Akhalaia, atterrato in area di rigore.