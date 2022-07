Torino, mattinata di scarico e allenamenti specifici tra silenzi e distensione

Se a bordocampo si corre, tra i pali ci sono i portieri al lavoro con Di Sarno. Tutti presenti sul campo tranne Berisha, che lavorava in palestra. Milinkovic-Savic, Gemello e Fiorenza. Concentrati e attenti alle indicazioni del preparatore dei portieri. Insomma, i volti del Toro sono concentrati sul loro lavoro. I giocatori di movimento impegnati ieri a Seekirchen Am Wallersee invece hanno lavorato in piscina dentro all’albergo.

Qualche tifoso intanto è comparso al Centro sportivo di Waidring. Tra voglia di vedere qualche giocatore per strappare qualche autografo o selfie, come i tanti strappati in questi giorni nella località austriaca. Ovviamente in attesa di poter accontentare la propria fame di foto e autografi il tema era uno soltanto. Per questo l’aria attorno al campo non aveva niente simile a quella che si può respirare in una giornata normale di allenamenti. “E ora cosa succederà?” la domanda più frequente. Solo il tempo potrà rispondergli. Intanto nel pomeriggio la squadra è attesa al centro sportivo di Waidring alle ore 18: alle 18.30 inizierà la seduta di allenamento. Poi in serata (circa per le 21) ci sarà la cena con Team e Staff.