Torino-Milan 2-0: Djidji-Miranchuk, grande uno-due dei granata

Due soli cambi per Juric, che non stravolge la squadra che la scorsa settimana aveva vinto a Udine. Davanti a Milinkovic-Savic l'unica novità è Djidji, che torna sul centrodestra al posto di Zima; a completare la retroguardia confermati Schuurs e Buongiorno, con Rodriguez nuovamente in panchina. In mezzo al campo ci sono Lukic e Ricci, sulle corsie Singo rileva l'infortunato Aina e sul versante opposto Lazaro vince il ballottaggio con Vojvoda. A guidare l'attacco c'è Pellegri, sulla trequarti ancora la coppia Miranchuk-Vlasic. Pioli risponde invece con il 4-2-3-1: Pobega in mediana, Origi riferimento offensivo.

La cronaca: Leao spreca, il Toro concretizza

Dopo due minuti prova subito a rendersi pericoloso il Milan, che libera Leao sfruttando una rimessa laterale troppo azzardata di Lazaro: il portoghese lascia partire il sinistro da buona posizione ma colpisce malissimo e manda alle stelle. Quindi è ancora Leao, pochi istanti più tardi, a mandare a lato dal limite dopo che la difesa del Toro si era fatta trovare scoperta su imbucata di Messias. La risposta del Toro è affidata a Pellegri, che su invito di Singo lascia partire il destro da posizione defilata con un movimento che ricorda quello del gol decisivo a Udine: Tatarusanu devia in angolo. Dalla bandierina un lungo schema libera Schuurs che da buona posizione non trova la presa del portiere rossonero. Al 23' arriva il cartellino giallo per il centrale olandese che interviene in ritardo su Pobega in mezzo al campo. Quindi è Buongiorno ad essere ammonito per un fallo su Messias nella metà campo rossonera. Al 33' è invece Kalulu a vedersi sventolare il giallo per un fallo su Vlasic. Sugli sviluppi del calcio di punizione il Toro passa in vantaggio: pennellata di Lazaro per la testa di Djidji, perfetta l'incornata, che vale l' 1-0 e il primo gol su palla inattiva in questa Serie A per i granata. Immediato arriva il raddoppio Toro con Miranchuk, che riceve da Vlasic e batte Tatarusanu da posizione defilata con un precisissimo diagonale mancino. Si va dunque all'intervallo con i granata in vantaggio di due gol: gara in discesa per gli uomini di Juric.