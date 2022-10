Torino-Milan 2-1, le statistiche: granata determinati, rossoneri imprecisi

"Siamo stati molto determinati. Abbiamo subito pochissimo dai nostri avversari", ha affermato Ivan Juric dopo Torino-Milan terminata con una vittoria dei granata. Tre punti meritati contro i campioni d’Italia in carica. Il Toro ha fatto un’ottima partita e i numeri lo confermano. Ma i meneghini hanno avuto diverse opportunità e non sono riusciti a capitalizzare.

Theo Hernández e compagni hanno creato 10 occasioni da gol mentre la formazione capitanata da Ricardo Rodriguez ne ha create 7. Inoltre, i padroni di casa hanno effettuato 7 conclusioni mentre gli ospiti 12. C’è una differenza però sui tiri effettuati dalle due squadre: 28% la capacità realizzativa gol/tiri dei granata, mentre quella dei rossoneri è stata dell’8%. La percentuale nasce dal fatto che, nonostante il Milan abbiamo provato più volte a tirare, in 8 occasioni le conclusioni sono terminate fuori, 3 volte sono state respinte e Vanja Milinkovic-Savic ha tenuto i suoi guantoni puliti con neanche una parata. Il Torino invece ha tirato fuori solo in 2 occasioni, 1 tiro respinto e Ciprian Tătărușanu ha effettuato 2 parate.

L’atteggiamento delle due formazioni in Torino-Milan

Il Milan ha tenuto il possesso palla per il 57% del tempo ma, analizzando meglio il dato, la squadra di Pioli ha effettuato il possesso della sfera principalmente nella propria metà campo (63%, percentuale sul possesso proprio). Mentre il Toro, anche se ha tenuto meno il pallone, ha effettuato il possesso per il 58% (percentuale sul possesso proprio) nella metà campo avversaria. Interessante anche il dato sul baricentro: per il Toro alto 57,19 m nei primi 45’ e si è abbassato a 52,42 m nel secondo tempo. Mentre il Diavolo ha avuto un baricentro alto 44,37 m nella prima frazione di gara e 41,52 m nella seconda parte del match. Le statistiche confermano che, anche se il Milan non è stato inerme, il Torino è stato più determinato e preciso. In questo modo ha conquistato tre punti preziosismi.