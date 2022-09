Torino, Milinkovic-Savic è in ripresa: incolpevole anche contro il Sassuolo

Il portiere granata, dopo un inizio complicato, sta ritrovando sicurezze: promosso anche contro il Sassuolo, con una parata super

Gualtiero Lasala

Il Torino di Ivan Juric è incappato in una pesante sconfitta in casa contro il Sassuolo, subendo il gol definitivo al 93'. Il bilancio è di certo negativo, ma ci sono anche degli aspetti positivi che la squadra granata si può portare dietro. Ad esempio, nonostante la sconfitta, il Toro si ritrova con un Milinkovic-Savic in forma tra i pali, tanto da poter essere annoverato come migliore in campo dei granata.

SPOLVERO - Dopo un inizio in grande salita, Milinkovic-Savic si sta fortunatamente riprendendo e acquisisce più fiducia ogni partita. Il portiere granata, in queste prime 7 gare di campionato, è stato protagonista di due errori, di cui uno molto grave: nella partita di esordio il Toro ha vinto a Monza 1-2, ma il gol preso nel finale è assolutamente una sua responsabilità. Ha pesato poco a livello di risultato, ma l'errore resta grave. Contro l'Inter è arrivato il secondo "mezzo" sbaglio: contro i nerazzurri si fa infilare da una palla appena toccata di Brozovic, posticipando una possibile uscita in presa alta.

SUPER - La partita contro il Sassuolo è sintomo di una ripresa per Milinkovic-Savic. Sul gol subito allo scadere, il portiere del Toro non ha assolutamente responsabilità, non potendo intervenire in nessun modo. Si è però ritagliato un momento di grande prestigio: nel primo tempo il colpo di testa velenoso di Frattesi rischia di portare in vantaggio il Sassuolo, ma Milinkovic-Savic non si è fatto sorprendere e si è lanciato in una parata molto complicata, rischiando anche di farsi male contro il palo. Un periodo positivo: il Torino adesso può dare fiducia al ragazzo serbo, su cui Juric ha sempre creduto.