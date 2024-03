Torino-Monza 1-0, la moviola: rigore generoso e secondo giallo a Pessina giusto

L'analisi dei maggiori episodi della sfida tra i granata e i biancorossi

Redazione Toro News 31 marzo 2024 (modifica il 31 marzo 2024 | 06:31)

Il Torino vince e si regala un finale di campionato in cui poter sognare. Il successo è arrivato grazie al rigore realizzato da Sanabria che ha regalato tre punti pesantissimi ai granata. Negli ultimi due incontri sono stati i piemontesi a lamentare un comportamento arbitrale a sfavore, dapprima con il mancato rigore a Ricci l'anno scorso e poi con quello a Lazaro nella stagione in corso. Al termine della sfida odierna i brianzoli hanno avuto da recriminare: "In 3 episodi chiave tutti e 3 sono andati male. Gli episodi sono l'espulsione, il rigore contro e il rigore non dato a favore. Il Torino un anno fa diceva che aveva tanti episodi a sfavore, io preferisco rimanere in silenzio pasquale...", così l'amministratore delegato Adriano Galliani.

Toro: il rigore, l'espulsione e le polemiche del Monza. L'analisi — Al minuto 68 cambia radicalmente la gara per i granata: il Toro va in vantaggio grazie alla rete di Sanabria in seguito al fallo da rigore, ravvisato da Aureliano, di Pessina su Ricci. Il capitano dei lombardi abbraccia il centrocampista granata, che si stava inserendo in area di rigore. Per il fischietto emiliano è fallo e ammonizione per l'ex Atalanta. La trattenuta è lieve, il rigore è generoso e i granata passano in vantaggio. Pochi minuti dopo, al 72', la situazione si aggrava per gli ospiti: seconda ammonizione per Pessina e conseguente espulsione. Nuovo fallo su Ricci: l'ammonizione è giusta, il centrocampista lombardo è ingenuo e Aureliano tira fuori il cartellino rosso. Da lì, i granata, accompagnati dal proprio pubblico, cercheranno di chiudere la gara. "Non mischiamo le cose, nelle ultime due partite con il Monza ci sono state cose mai viste. Oggi invece, tutto giusto" anche il mister dei granata è intervenuto sul tema arbitrale: per Juric la gara è estata ben diretta.

Possibile rigore per il Monza nel finale: Galliani protesta — "E' evidente che non siamo contenti dell'arbitraggio, ma senza voler fare accuse. Secondo me c'era un rigore per noi", così è intervenuto Adriano Galliani al termine della gara. Lovato interviene su Mota e Palladino chiede a gran voce il rigore per i suoi. L'attaccante biancorosso contende il pallone al difensore granata, che tocca per primo la sfera e solo in un secondo momento non può fare altro che andare a scontrarsi anche sul piede dell'attaccante ospite. Il rigore pare esagerato: l'intervento dell'ex Atalanta e Salernitana è in anticipo. Aureliano è in pieno controllo dell'azione e al VAR l'azione non è valutata come un chiaro ed evidente errore, vista anche la vicinanza del direttore di gara.

