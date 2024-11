Torino-Monza 1-1, le reazioni social: “Njie unico vivo. La salvezza sarà dura”

È un pareggio che non serve a nessuno quello maturato tra Torino e Monza. I granata interrompono il filotto di tre sconfitte consecutive ma non riescono a trovare la vittoria contro una squadra che si presentava da ultima in classifica e certo non si è rivelata avversario indomabile. La squadra di Vanoli resta così nel limbo di metà classifica, momentaneamente a quattro punti dal settimo posto e con sei lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Prestazione in generale non sufficiente, a parte qualche piacevole eccezione come Njie, in un clima di protesta contro la presidenza. Di seguito alcune delle migliori reazioni dei tifosi granata su X: