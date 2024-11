Torino-Monza 1-1, le statistiche: granata poco precisi

"Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona prestazione e siamo venuti fuori molto nel finale, peccato per il gol subito che non ci ha permesso di raccogliere i tre punti però abbiamo giocato per volerli. Non era il risultato che volevamo ma ci abbiamo provato fino alla fine", ha dichiarato Paolo Vanoli nel post gara di Torino-Monza terminata per 1-1. L'alleantore ex Venezia è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi che effettivamente ci hanno provato. Ciò s'evince dalle occasioni create e dai tiri ma non è stato sufficiente per portare a casa i tre punti.