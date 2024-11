Torino-Monza, Walukiewicz in conferenza: “Ripenserò all’occasione avuta”

Le parole del difensore polacco in merito alla prestazione dei granata contro il Monza

Redazione Toro News 24 novembre - 18:02

Il difensore granata Seba Walukiewicz è intervenuto in conferenza nel post partita di Torino-Monza per commentare il pareggio amaro con i brianzoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Dove potevate fare meglio? “Nei primi cinque minuti. Oggi abbiamo giocato abbastanza bene e creato occasioni, ma non siamo felici perché è arrivato solo un pareggio”.

C’è qualche timore di prendere gol subito? “Questo momento non è facile per noi, ma non cambia nulla. Dobbiamo ancora crescere e lavorare di più”.

Come erano le posizioni sul gol che avete preso? “Ho solo saltato, non l’ho ancora rivisto quindi mi spiace ma non posso dire nulla”.

Ripenserà al gol che non ha fatto? “Sì. Avevo l’occasione di fare gol e non l’ho fatto, spero di poter segnare in un’altra partita. Ora devo pensare alla prossima e a fare ancora meglio”.

Come potete ricucire con i tifosi? “Per i giocatori non è facile quando i tifosi fischiano. Ma nelle ultime partite ne abbiamo perse sei, quindi dobbiamo lavorare di più per noi e per i tifosi”.

Questo pareggio quanta fiducia vi dà? “Dobbiamo crescere e analizzare, poi dare tutto domenica contro il Napoli. Il coraggio c’è sempre, noi non andiamo in campo con la testa bassa. Vogliamo vincere sempre, quando vado in allenamento voglio sempre fare di più”.

Con Djuric avete fatto un allenamento per Lukaku? “Djuric e Lukaku hanno caratteristiche simili, forse Lukaku è più veloce e palleggia meglio. Dobbiamo essere pronti, la partita non sarà facile”.