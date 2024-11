Torino-Monza, l’ex D’Ambrosio: “Partita difficile”. Altri ex granata tra i brianzoli

Torino-Monza non è solo un bivio importante per entrambe le squadre, per alcuni giocatori è anche un tuffo nel passato. Tra questi c'è anche Danilo D'Ambrosio, che ha parlato in vista del match dell'Olimpico Grande Torino: "La piazza di Torino la conosco molto bene. Hanno un tifo importante. Sarà una partita difficile per entrambi. Loro non attraversano un buon momento ma hanno delle qualità notevoli. Sono partiti molto bene, sarà una bella sfida”. L'attuale numero 33 del Monza ha vestito la maglia granata per 4 anni, dove grazie alle buone prestazioni (123 presenze, 10 gol e 8 assist) ha ricevuto la chiamata dell'Inter, con cui ha vinto anche uno scudetto e dal 2023 si è trasferito in Brianza.