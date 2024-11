Torino-Monza, sfida pesante per entrambe: i pensieri degli allenatori alla vigilia

Le due squadre hanno bisogno di punti preziosi per rialzarsi in classifica e per dare una mano ai rispettivi allenatori

Federico De Milano Redattore 23 novembre - 15:00

Nelle ore antecedenti alla sfida di domenica 24 novembre tra Torino e Monza, i due allenatori - Paolo Vanoli e Alessandro Nesta - si sono presentati come di consueto in conferenza stampa per presentare la partita dal loro punto di vista. Sarà un match molto importante perché mette di fronte due delle squadre più in difficoltà del recente periodo e che hanno disperato bisogno di fare punti per rilanciarsi in classifica e per dare una mano a due tecnici che non stanno attraversando settimane semplici.

Torino, Vanoli rilancia le sue ambizioni: "Questa panchina l'ho cercata e voluta" — Nelle conferenze stampa prepartita i due allenatori hanno avuto atteggiamenti differenti. Vanoli ha cercato perlopiù di mantenere la calma in un ambiente molto nervoso come quello granata che si prepara a vivere una nuova contestazione nei confronti della società e che sta criticando molto per i molti risultati deludenti delle ultime settimane. Il tecnico del Toro ha rilanciato le sue ambizioni alla guida di questa squadra sottolineando: "Questa panchina l'ho cercata e voluta: so che possiamo farcela, ma solo se mettiamo il noi davanti all’io". Vanoli ha provato ad aiutare i suoi giocatori togliendo un po' di peso e di pressioni in vista della sfida con il Monza perché secondo lui il risultato sarà molto importante ma vuole vedere una crescita: “Sono una persona molto umile e le riflessioni le faccio quotidianamente. Per migliorare bisogna guardare a sé stessi e dare il 110%. Ho sempre detto che questa per me è una sfida troppo importante. Ho scelto il Toro e cercherò fino alla fine di arrivare a risultati migliori insieme ai miei giocatori". Il tecnico granata conferma la sua linea di pensiero secondo la quale per raggiungere obiettivi importanti serve prima raggiungere micro-obiettivi. In casa Torino l'asticella delle aspettative si è abbassata nelle ultime settimane e raggiungere la salvezza è, per molti, adesso l'obiettivo principale ma Vanoli sa bene che per una squadra come il Toro a questo punto della stagione parlare già solo di evitare la retrocessione sarebbe davvero poco gratificante.

Monza, Nesta avverte: "Il risultato è tutto e fa cambiare i giudizi" — Dall'altro lato c'è un Alessandro Nesta che invece si trova in una situazione ancora peggiore visto che il suo Monza occupa al momento l'ultimo posto e ha vinto solo una gara su dodici in Serie A. Il tecnico biancorosso si è nascosto un po' meno del collega in merito al peso di questa partita: "Anche il Torino non sta vivendo un periodo facilissimo e farà la partita della vita. Sono una buonissima squadra. Siamo ultimi e siamo stati messi tutti in discussione, il risultato è tutto e di conseguenza cambia il giudizio anche di ognuno di noi". Per Nesta e Vanoli sarà una partita davvero decisiva per tornare a respirare e un pareggio probabilmente non accontenterebbe fino in fondo nessuna delle due piazze e anche i due allenatori hanno bisogno di un risultato positivo per rinsaldare le rispettive posizioni.